Campiglia Cervo: Privato posiziona new jersey senza autorizzazione per interrompere il traffico

I Carabinieri sono intervenuti a Campiglia in frazione Jondini, su richiesta di un tecnico della Provincia, per una discussione accesa con un privato che si rifiutava di rimuovere i new jersey posizionati sulla provinciale, all'uscita della propria abitazione e senza autorizzazione alcuna, che intralciavano il traffico. Di fatto l'intenzione dell'uomo era quella di garantirsi la sicurezza provocando però problemi e interruzione alla viabilità. I militari hanno fatto rimuovere le barriere consigliando all'uomo di rivolgersi agli enti competenti per verificare la situazione.