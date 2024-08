A Benna una panchina dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne

Anche Benna ha la sua panchina dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. A realizzarla è stata Cinzia Rosa, artista bennese, già autrice in passato anche di alcune edizioni del calendario comunale.

Non si tratta di una classica panchina rossa, ma di un’opera particolare, quella immaginata e realizzata da Cinzia: “Ho voluto rappresentare con il colore rosso l’energia femminile al centro dell’universo, un’energia in grado di donare amore, rappresentata al centro dell’universo da due mani che donano un cuore, un’energia che è anche delicatezza, gentilezza e passione, quest’ultima rappresentata dalla rosa rossa, per me la regina di tutti i fiori. Tutte queste energie che penso possano vincere contro la violenza” spiega la pittrice bennese.

A concludere la rappresentazione, anche il numero 1522, servizio pubblico antiviolenza e antistalking.

La panchina è stata presentata in occasione del week-end di gemellaggio con gli amici di Lentigny, poi è stata sottoposta ad un particolare trattamento per l’esposizione permanente all’esterno e nelle settimane scorse è stata definitivamente posata nei pressi dell’ufficio postale del paese.

“A nome dell’Amministrazione - dichiara il sindaco Cristina Sitzia - , ringrazio Cinzia per aver accolto subito con entusiasmo la proposta di realizzare questa panchina e auspico che questa possa essere la prima di una serie di panchine artistiche che possano caratterizzare alcuni angoli del nostro paese, coinvolgendo anche altri artisti bennesi”.

E questa panchina non sarà la sola, l'amministrazione ha infatti già in mente di installare altre panchine per Benna sempre con lo stesso tema.