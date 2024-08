A Cossato la benedizione degli animali

Nell'ambito della Festa di San Rocco, a Cossato domani, venerdì 16 alle 11 del mattino ci sarà la tradizionale benedizione degli animali domestici al termine della Santa Messa.

Tutti gli anni tantissime persone si mettono pazientemente in fila per fare benedire il proprio animaletto. Solo l'anno passato in tanti hanno portato cani, gatti, ma anche targarughe.

La storia racconta che mentre San Rocco giaceva a terra infettato dalla peste, un cane lo aiutò a guarire portandogli ogni giorno del pane rubato dalla cucina del suo ricco padrone. Grazie all'animale e all’intervento del proprietario, il Santo riuscì a riprendersi miracolosamente.