Rovasenda, macchina dentro un canaletto viene soccorsa dai Vigili del Fuoco , FOTO

Poco prima delle 7 di questa mattina 14/08/24 la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli insieme a quella del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute nel comune di Rovasenda all' altezza della cascina Baraccone per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

All' arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco hanno trovato una vettura all' interno di una roggia con una persona all' interno.

Il nostro intervento è valso alla estrazione e al recupero della persona per successivamente consegnarla alle cure del personale medico di Gattinara giunto sul posto, in seguito trasportata all' ospedale di Biella.