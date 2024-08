Ondate di calore: medie più elevate soprattutto in montagna.

A partire dall’8 agosto, sul Biellese e su tutto il Piemonte (come in gran parte d’Italia), come evidenzia il bollettino pubblicato da Arpa, ha transitato sul territorio una massa d’aria di origine nordafricana, incrementando sensibilmente le temperature, specialmente in quota.

Le stazioni meteorologiche hanno registrato valori con medie al di sopra del periodo e in particolare nel fine settimana hanno sfiorato i record del 2015. Il termometro della stazione meteo di Capanna Margherita (Punta Gnifetti, 4554 m slm), sabato 10 agosto ha registrato una temperatura massima di 9,0 °C, inferiore di un paio di decimi solo grazie agli elevati tassi di umidità. Il vapore acqueo, infatti, riduce l’escursione termica giornaliera, abbassando le temperature massime, ma aumentando, di contro, i valori minimi notturni, con conseguente disagio fisiologico.

Il Direttore Generale dell’Agenzia, Secondo Barbero: "Da Capanna Margherita, dove Arpa Piemonte ha una stazione meteo che è la seconda più alta d'Europa ed è l’osservatorio più alto d’Europa, si può osservare che l’abbondante copertura nevosa ancora presente alle alte quote, si sta trasformando e riducendo rapidamente, liberando grandi quantità di acqua di fusione; il ghiaccio libero dalla neve risulta esposto a forte fusione, contribuendo alla riduzione delle masse glaciali".

Ulteriori aggravanti, evidenziati dagli studi epidemiologici, confermano che le ondate di calore impattano significativamente sulla salute della popolazione, in particolare sulla mortalità degli anziani. Bastano pochi giorni perché le elevate temperature influiscano negativamente: da uno a tre.

I dati sono stati confermati non solo in montagna, che presenta una popolazione ridotta, ma anche in grandi città, dove i picchi di calore determinano un incremento significativo sulla mortalità, rispetto alla media. Gli ultimi tre giorni di luglio, ad esempio, sono stati sufficienti a ad aumentare sensibilmente le statistiche.