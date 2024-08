Festa di San Rocco a Magnano tra mercatino e animazione, FOTO

Festa di San Rocco a Magnano ieri domenica 11 agosto tra mercatino e animazione.

Dopo la Polenta in Piazza di sabato, ieri per le vie del paese si è assistito alla simulazione delle battaglie medioevali nei pressi del mercatino, e alla sfilata. Uomini armati di tutto punto hanno sfidato il grande caldo, anche se per via delle alte temperature gli organizzatori, la Pro Loco, sono stati costretti a una piccola rivisitazione del programma.

Le emozioni di fronte ad alcune scene di battaglia ad ai meravigliosi costumi durante la sfilata non sono però mancate.