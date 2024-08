Biella, è di nuovo l'allerta gialla, rischio nubifragi e grandine

E' di nuovo allerta gialla a Biella e provincia. Lo dice bollettino Arpa – Agenzia regionale per la protezione ambientale – che ha emesso una nuova allerta gialla per le prossime 36 ore.

Il prossimo bollettino sarà domani entro le 13, intanto per oggi lunedì 12 agosto è prevista allerta gialla per temporali, sull'arco alpino, domani in estensione alle pianure.

Sono previsti temporali sui rilievi alpini per il pomeriggio odierno, con nubifragi e grandinate, e possibile trasferimento verso le zone pianeggianti adiacenti. Domani l'asse della saccatura si avvicinerà all'arco alpino causando un'instabilità più intensa e diffusa.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, nubifragi e grandinate potrebbero abbattersi su tutto l’arco alpino, dall’Ossola alle valli torinesi. Interessate anche Biella, la Valle Cervo e la Valle Elvo. Situazione peggiore nella giornata di domani, martedì 13 agosto, quando l’allerta gialla sarà estesa praticamente a tutto il territorio piemontese, ad esclusione di alcune aree nel Cuneese e nell’Alessandrino.