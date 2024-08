Un pilone sinistro per Biella Rugby, ecco Scatigna

Leo Giuliano Scatigna, pilone sinistro, 180 centimetri per 110 kg di peso, proveniente da VII Rugby Torino, giocherà a Biella nella stagione 2024/25.

Nato a Cordoba il 20 ottobre del 1999, si forma nel club della sua città e raggiunge livelli altissimi, fino ad essere convocato nella Nazionale U20 nel 2018 quando gioca regolarmente nel massimo campionato nazionale. Decide di tentare l’esperienza italiana nella stagione 2021 ingaggiato da Settimo dove è rimasto fino al campionato 2023/2024. “E lo abbiamo notato ogni volta che ci abbiamo giocato contro”, scherza coach Alberto Benettin, “perché è un giocatore molto ruvido, forte fisicamente e prestante con la palla in mano. Strepitoso in mischia chiusa, impossibile non apprezzarlo e desiderare di portarlo dalla nostra parte. Siamo quindi molto contenti che lui abbia accettato l’invito a fare con noi questa nuova esperienza in A1. E’ a Biella da qualche settimana e si sta allenando seriamente dimostrando di avere davvero tanta voglia di fare”.

“Dopo tre stagioni a Settimo e aver valutato alcune offerte, ho scelto di venire a Biella per la prossima stagione perché sono rimasto affascinato dal progetto di questo club”, spiega Scatigna, “di cui tutti parlano un gran bene. Una società che ambisce a salire sempre più in alto supportata da fatti concreti che dimostrano la capacità di centrare gli obiettivi prefissati. Ho pensato che per me raccogliere questo l’invito sarebbe stata una bella opportunità di crescita. Sono arrivato in città da quasi un mese e mi sono sentito subito parte di un bel gruppo di amici. Sono pronto a dare il meglio, per me sarà una sfida personale, ho una grande voglia di giocare e dimostrare cosa sono in grado di fare”.