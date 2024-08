Giorni intensi questi a Cavaglià, dove si sta svolgendo la Festa dei Giovani alle 506° edizione.

Venerdì 9 agosto c'è stata la cerimonia per il conferimento della carica di priore di Giulio Macchieraldo, quindi la sfilata per le vie del paese, mentre oggi si è fatto visita come da tradizione agli ospiti della casa di riposo e la posa della corona di alloro ai Caduti.