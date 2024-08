Giardino Botanico: a Ferragosto una giornata di raccolta fondi per il sostegno dell'Oasi WWF

La società moderna è ormai informata su alcuni temi simbolici della conservazione, come ad esempio i grandi mammiferi, la qualità dell’aria, uccelli, acque, ecc. Le piante sono invece spesso considerate come qualcosa di statico, una semplice componente del paesaggio.

Essenzialmente questo è vero, ma è altrettanto vero che le piante giocano un ruolo ben più importante. Le piante, infatti, sono la spina dorsale di tutta la vita sulla Terra: regolano il clima, purificano l’acqua, aiutano a creare terreni ricchi e tutelare i suoli dall'erosione.

Le piante, nella loro diversità incredibile, sono una risorsa essenziale per la sopravvivenza umana ed il benessere del Pianeta e sono anche... una fonte di bellezza infinita.

Il mese di agosto permette agli appassionati di montagna e di fiori di visitare molti Giardini Botanici delle Alpi. Per tutti noi che amiamo le piante e vorremmo coltivarle nel nostro giardino, ma ne abbiamo a cuore la sopravvivenza in natura, sono disponibili moltissime specie e varietà presso i vivaisti, anche in forme selezionate per la "coltivazione domestica": molte di queste piante sono presenti nelle collezioni del Giardino di Oropa, proprio per divulgarne l’esistenza e proteggere in questo modo la flora selvatica.

Mai però come in questi ultimi tempi, il Giardino botanico di Oropa si è trovato solo a combattere con le difficoltà economiche dovute alla mancanza di sostegno da parte degli Enti pubblici territoriali, che lo hanno costretto a scelte che mai si sarebbero volute fare: la riduzione degli orari di apertura, la contrazione dell’offerta culturale al pubblico, il mantenimento delle sole attività di ricerca finanziate direttamente (per altro da Enti esterni al territorio).

Così abbiamo pensato alla giornata di Ferragosto per lanciare una campagna di raccolta fondi rivolta al pubblico generico in visita alla struttura di Oropa che, con la modica donazione di 1,50 € in aggiunta al biglietto d'ingresso, potrà portarsi a casa un piccolo gadget (una pianta in vaso), ricordo tangibile delle ore trascorse al Giardino. (Fino ad esaurimento scorte)

Il programma della giornata al Giardino Botanico di Oropa (aperto dalle ore 10:00 alle ore 18:00) prevede alle ore 15:30 la tradizionale visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso) che a Ferragosto cerca di dare un'impronta di arricchimento culturale alla giusta e doverosa pausa di riposo e svago, offrendo al pubblico che affluisce alla Conca di Oropa la possibilità di trascorrere un po' di tempo tra i suoi sentieri, approfittare della disponibilità del personale a fornire informazioni sull'ambiente e sulle caratteristiche della Riserva del Sacro Monte di Oropa e del Sito UNESCO (Patrimonio dell'Umanità dal 2003), accompagnare i propri figli o nipoti in un luogo protetto a scoprire nuove emozioni: ad avvicinarsi, insomma, alla cultura, alla natura, al mondo delle piante e della biodiversità. Al termine della guidata la Tisana del pomeriggio, degustazione gratuita degli infusi del Giardino Botanico di Oropa.