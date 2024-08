Occhieppo inferiore, il braccio resta impigliato nel rullo: ferito un operaio di 24 anni

Non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato una frattura scomposta del braccio l'operaio di 24 anni che, nella tarda mattinata di ieri, 9 agosto, è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro.

È successo in una ditta di Occhieppo Inferiore: stando alle prime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto impigliato con l'arto sinistro nel rullo della linea di produzione durante il turno di lavoro.

È stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice giallo. Il macchinario è stato posto sotto sequestro. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale dello Spresal per gli accertamenti del caso.