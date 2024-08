Disavventura per una anziana di Biella, finita sul pavimento di casa per cause da accertare. È successo intorno alla mezzanotte di oggi, 10 agosto.

A dare l'allarme una vicina che ha sentito lamenti e urla di aiuto direttamente dal suo alloggio. In breve tempo, la pensionata è stata soccorsa e assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco.