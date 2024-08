Soppressione dei passaggi a livello, Provincia: “Problemi alla viabilità”.

Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, ha inviato una lettera ufficiale alla Regione Piemonte, a RFI - Rete Ferroviaria Italiana e alle Province di Novara e Vercelli, per sollecitare un aggiornamento sullo stato di avanzamento del protocollo d'intesa finalizzato alla soppressione dei passaggi a livello presenti sulle linee ferroviarie Biella-Santhià e Biella-Novara.

Il Presidente Ramella Pralungo ha sottolineato come le linee ferroviarie biellesi abbiano subito, nelle ultime due settimane, interruzioni che hanno provocato disagi significativi, in particolare sulla tratta Biella-Novara, dove i continui problemi ai passaggi a livello, soprattutto nei territori vercellese e novarese, hanno reso difficili i viaggi per i pendolari.

La Provincia di Biella, in collaborazione con la Regione Piemonte e i Comuni interessati, aveva approvato nel dicembre 2021 uno schema di protocollo d'intesa con RFI per la realizzazione di opere di viabilità alternativa necessarie alla soppressione dei passaggi a livello. Nel territorio biellese, i primi passaggi a livello definiti nel progetto di fase 1 e che non richiedevano investimenti per nuove infrastrutture, sono già stati soppressi. Tuttavia, per la fase 2 e le successive, che prevedono la modifica della viabilità ordinaria e la realizzazione di opere sostitutive come sottopassi o sovrappassi, la Provincia di Biella è ancora in attesa di aggiornamenti.

Il Presidente Ramella Pralungo ha pertanto richiesto nuovamente aggiornamenti e chiarimenti da parte di tutti i soggetti coinvolti, per poter procedere con la realizzazione delle opere previste dal protocollo d'intesa, con l'obiettivo di risolvere i disagi attuali e migliorare la viabilità ferroviaria nelle aree interessate.