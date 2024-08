E-bike sportive: parte a Candelo il servizio di noleggio.

Un altro tassello nella valorizzazione del patrimonio naturalistico di Candelo, con la vicina Baraggia, aspetto importante in stretta sinergia con il borgo medievale del Ricetto, sulla scia dei progetti di potenziamento dell’offerta turistica di Candelo in ottica green-outdoor.

Proprio questo era l’obiettivo della collaborazione con Fondazione Biellezza che ha portato alla realizzazione del nuovo percorso tra Ricetto e Baraggia inaugurato pochi mesi fa, proprio quello che le e-bike ora potranno percorrere.

Il Sindaco Paolo Gelone dichiara: "Con l'aggiunta di questo servizio sviluppiamo un vero e proprio ‘ecosistema’ di offerte per un turismo che vuole proporsi in modo serio e strutturato, ma che è anche a portata di cittadino e che vuole proporsi alla comunità".

La scelta dell'e-bike permette di godersi appieno ogni momento dell'escursione, la pedalata assistita permette di affrontare qualsiasi percorso con facilità ed è perfetta per i ciclisti appassionati, come anche per i meno allenati.

Il noleggio dell'e-bike dà anche accesso ad un'applicazione che guiderà i ciclisti alla scoperta dei luoghi più suggestivi, tramite localizzazione GPS, senza il rischio di perdersi. Ogni gruppo sceglierà il sentiero più adatto: saranno a disposizione delle pedalate leggere tra pianure e colline, oppure ci si potrà cimentare in sentieri più impegnativi.

Importante in tal senso la promozione offerta ai residenti a Candelo: per i Candelesi è infatti attiva un'offerta speciale 4x2, è possibile quindi noleggiare 4 e-bike per il prezzo di 2.

I costi del progetto vengono sostenuti grazie al contributo dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, con un avvio sperimentale che punta a dare concretezza alle grandi potenzialità di un collegamento tra storia e natura come questo, realizzato a Candelo.

“Per la partenza concreta e operativa del servizio, dobbiamo ringraziare anche la nostra Pro Loco e Ebike della Serra, con cui abbiamo collaborato: dopo una prima fase di impostazione e sperimentazione del servizio, ora siamo pronti a ricevere le prenotazioni” conclude il Sindaco.