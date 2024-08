Zumaglia, il dottor Piana incanta Villa Virginia: una serata dedicata a Gilberto Gallo

Villa Virginia, a Zumaglia, ha ospitato una serata di grande significato, dedicata alla memoria di Gilberto Gallo, scomparso il 7 maggio scorso. Il dottor Piana, ospite d’onore della serata, ha condiviso con una platea di quasi 100 persone le sue preziose conoscenze sull’alimentazione e la nutrizione. Il tema dell’incontro, “Alimentazione e Nutrizione: L'A B C essenziale delle conoscenze per garantire un accrescimento ottimale nel giovane, l'efficienza fisica nell'adulto, un aumento di anni di vita attiva nell'anziano”, ha catturato l’interesse e l’attenzione dei presenti.

La serata ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sulla salute e sul benessere, in memoria di Gilberto Gallo, un uomo di estremo valore e dedizione alla comunità. La sua generosità, pazienza e impegno nell’associazionismo hanno lasciato un’impronta duratura nella vita di molti. Il sindaco e l’assessore Gallo hanno espresso la loro gratitudine al dottor Piana per il suo contributo alla comunità e per il prezioso lavoro di educazione alla salute. “Grazie, grazie, grazie”, hanno dichiarato, riconoscendo l'importanza di avere il dottor Piana come punto di riferimento per tutta la cittadinanza.

L’evento ha confermato ancora una volta il ruolo di Villa Virginia come luogo di riflessione e crescita personale. Gli appuntamenti proseguono con due nuovi incontri: il 21 agosto, con un focus su "Prevenzione e Stile di Vita: La salute, il cibo, il buon vivere" e il 4 settembre, con una sessione dedicata a "Alimentazione e Stile di Vita nella Prevenzione dei Tumori". La serie di eventi dimostra un impegno continuo nel promuovere uno stile di vita sano e consapevole, nel ricordo di chi ha dedicato la propria vita al bene della comunità.