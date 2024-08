Leo cerca famiglia, si trova a Occhieppo Inferiore

Si chiama Leo. Il suo padrone ha avuto un grave incidente, fino ad ora si è preso cura di lui un ragazzo che vive a Occhieppo Inferiore che ora però non ne ha più la possibilità.

In questi giorni andrà dalla famiglia del suo padrone che non potrà però tenerlo a lungo, quindi se ne cerca per lui una che lo accolga fino a quando non potrà tornare a casa.