Il 10 agosto alle ore 20:45, Sala Biellese ospiterà il gruppo “Genesa Mundi” per una serata di musiche e canti tradizionali dal mondo, con danze in cerchio accessibili a tutti.

L'evento si terrà in Via Ottavio Rivetti n.2, davanti all'alimentari Pervinca. Genesa Mundi, noto per creare un'atmosfera inclusiva e gioiosa, invita il pubblico a partecipare a questo viaggio culturale attraverso melodie e ritmi globali.