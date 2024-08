Emiliano Toso in concerto al Rifugio degli asinelli a Sala

Domenica 25 agosto, presso Il Rifugio degli Asinelli a Sala, Emiliano Toso terrà un concerto con pianoforte in collaborazione con la violinista Valentina Wilhelm. L'evento è inserito nel Tour Spirito Libero,

I cancelli del Rifugio apriranno alle 17 per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto che si terrà sul prato e inizierà alle 18.00 per concludersi alle 20.00.

In caso di maltempo, l’evento verrà spostato a data da destinarsi.

Il Rifugio non dispone di un’area ristoro; tuttavia sarà presente un banchetto con a disposizione bottigliette d’acqua gentilmente offerte da Lauretana, che ringraziamo sentitamente per aver aderito come sponsor alla nostra iniziativa.