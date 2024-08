Motori |

Rally & Co, bella prestazione per Porta-Gentile a Casteggio FOTO

Bella prestazione al 2° Rally Valli Oltrepò Historic per Pierluigi Porta navigato da Aldo Gentile a bordo della loro Ford Escort RS griffata Rally & Co. Partenza ed arrivo da Casteggio dopo 8 prove speciali e 67 km cronometrati la coppia cusiana/biellese taglia il traguardo in 7° posizione assoluta primi di classe 2.000 nel terzo raggruppamento dopo una gara costante.

c. s. Rally & Co g. c.