Biella Motor Team in evidenza su due fronti

Per la scuderia Biella Motor Team un weekend positivo quello appena trascorso. L’ossolano Stefano Serini che, affiancato da Stefano Pessot, ha conquistato un bel diciassettesimo posto assoluto e soprattutto la vittoria nella classe N4 con la sua Mitsubishi Lancer Evo IX al Rally Città di Scorzè.

La gara veneziana era la seconda prova della Coppa Rally di Zona 5 e Serini aveva già vinto la N4 nel primo appuntamento, il Rally del Friuli. Aver fatto bottino nelle prime due gare mette Serini in una posizione privilegiata per la conquista della classe N4 nella Coppa Rally di Zona 5, piazzamento che garantisce a fine anno l’accesso alla finale unica di Coppa Italia, il Rally della Lanterna a Genova.

Risultato di valore anche quello portato a casa dalla navigatrice Roberta Steffani che al Rally Colli del Monferrato e del Moscato-Città di Asti ha conquistato il secondo posto in classe N2 a fianco del pilota Daniele Ferrotto su una Peugeot 205 Rallye. Nella generale si è piazzata 42esima. Nella stessa gara ritiro per la navigatrice Denise Bolletta in gara con Davide Bellonzi su una Fiat Abarth Grande Punto di classe RSTB 1.4 Plus.