Biella 4 Racing, vittoria di gruppo e di classe con Roberto Rossetta e Francesca Delucchi al Rally Valli Oltrepò

Un fine settimana decisamente positivo quello che ha visto i rappresentanti Biella 4 Racing impegnati in terra Lombarda nella 3^ edizione del Rally Valli Oltrepò, con Roberto Rossetta e Francesca Delucchi che si aggiudicano la vittoria di classe N1, nonché quella di gruppo RC6N, a bordo della MG Rover 105 del Team Rebutti, terminando inoltre trentottesimi assoluti.

“È stato un weekend ricco di emozioni tutte indimenticabili”, racconta Roberto Rossetta, “correre sulle strade di casa tra amici e conoscenti in gara e a bordo strada è un qualcosa di unico. Abbiamo gestito bene il rally fin dalle prime battute cercando di andare di passo senza strafare, devo dire che la nostra piccola N1 è stata molto divertente da guidare e ci siamo anche tolti lo sfizio di battere auto di classi superiori. Come prima gara moderna non potevo chiedere di più, considerando che sia io che Francesca abbiamo pochissima esperienza e che non avevamo mai corso insieme, anche se ci siamo trovati fin da subito. Ringrazio tutti quelli che hanno reso questo fine settimana unico, Stefano per il lavoro svolto da fuori di supporto, Biella 4 Racing con Luca che è sceso a salutarci in assistenza, tutti gli sponsor, Diessephoto per le foto in gara e naturalmente la mia navigatrice per tutto il lavoro svolto nel pre rally, nella gestione gara e del pilota, è stata bravissima. Prossimo appuntamento a Chieri, dove torno su Fulvia in Regularity”.