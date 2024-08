In Duomo a Biella l’installazione di Lorenzo Gnata “Con le stelle”

Fino al 29 settembre, in occasione della tradizionale festa della Assunzione in cielo di Maria, la cappella della Madonna d’Oropa al Duomo di Biella è stata scelta come location per allestire l’installazione di Lorenzo Gnata “Con le stelle”.

L'opera è visibile tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00. E' stata realizzata con filamento PLA, utilizzando la tecnica della penna 3D, su una base di tulle. Si tratta di un cielo notturno in cui si scorgono uomini e stelle. Il tema dell’opera è quello dell’attesa: una riflessione lontana dalla nostra contemporaneità, tutta volta al consumo del tempo in velocità e senza pause.

Un soffitto di stelle che ricorda la volta della basilica antica in connubio con le figure umane rinvia ad una dimensione onirica, alla leggerezza dei pensieri e alla sospensione del tempo: l’opera ci invita a fermarci, a volgere i nostri occhi verso l’alto e a confonderci con le figure che ci sovrastano e si muovono nel vuoto.