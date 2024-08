Dal nord ovest. Arrestato un camionista con 5,5 kg di cocaina

Prosegue l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto delle condotte illecite e ad assicurare la tutela della sicurezza pubblica sulle arterie autostradali e sulle principali vie di comunicazione.

Nello specifico nella mattina dell’01.08.2024, due pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Novara - Sottosezione di Novara Est, impegnate in controlli straordinari di vigilanza stradale, predisposti in occasione dell’esodo estivo, a seguito del controllo di un autoarticolato, partito dall’estero e diretto in provincia di Ancona, procedeva all’arresto del conducente ed al sequestro di Kg 5,5 di cocaina.

Ad insospettire gli agenti è stato l’insolito nervosismo, dimostrato dal conducente dell’autoarticolato, per un controllo di routine, al quale gli autotrasportatori professionali sono sottoposti con quotidianità.

Conseguenzialmente gli operanti procedevano ad eseguire un’attività di perquisizione, condotta anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Trecate (NO). A confermare i sospetti degli agenti è stato proprio il pastore tedesco giunto sul posto, che appena entrato in azione li ha accompagnati sino al luogo di occultamento dello stupefacente e precisamente all’interno di un macchinario trasportato nel semirimorchio.

Il conducente è stato quindi tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associato alla Casa Circondariale di Novara.

All’esito dell’udienza di convalida il G.I.P. disponeva l’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte a settimana.