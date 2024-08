Scivola in montagna e si ferisce alla testa, escursionista soccorso vicino al Rifugio Savoia

Intervento di salvataggio nella conca di Oropa. Stando alle prime ricostruzioni, un escursionista è rimasto ferito alla testa a seguito di una caduta nei pressi del Rifugio Savoia. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, con l'attivazione della macchina dei soccorsi.

Dalla base di Torino è decollata l’eliambulanza del 118 di Azienda Zero Piemonte, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino; negli stessi istanti si è messa in azione anche la stazione Elvo-Oropa con una squadra di terra a supporto delle operazioni del caso, in caso di necessità.

L'uomo è stato raggiunto dal mezzo aereo che ha sbarcato l’equipe con il verricello. Una volta stabilizzato, il malcapitato è stato trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso.