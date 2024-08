Salussola: Grosso cinghiale investito, trascinato per 100metri e abbandonato sul ciglio della strada

Nella notte o alle prime ore del mattino, un grosso animale è stato investito e trascinato lungo la carreggiata per un centinaio di metri dove è stato trovato morto da un automobilista che ha avvertito la Polizia Locale di Salussola. L'investitore, che ha anche danneggiato alcuni cartelli della segnaletica stradale e il proprio mezzo, non è stato al momento rintracciato. La carreggiata, disseminata dai resti dell'animale, è stata bonificata da Sicurezza e Ambiente, mentre la carcassa è stata rimossa dal personale dell'Associazione Nata Libera che si occupa del recupero. Sull'animale saranno effettuati i controlli necessari per determinare la salute dell'animale e per escludere che ci sia la possibilità di un focolaio di peste suina.