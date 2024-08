Drammatica scoperta a Biella, dove ieri mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno della sua abitazione. La vittima è un uomo di 89 anni.

Arrivati velocemente sul luogo della tragedia, i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e il magistrato di turno che ha affidato la salma ai familiari per le esequie funebri.