Foto d’archivio: il Lanificio Cerruti e le “ramme” del Biellese

La foto di oggi è conservata nell’archivio fotografico del Fondo Studio Rossetti, le cui lastre, realizzate in circa un secolo dal 1880 al 1980 da tre generazioni di fotografi, riprendono non solo persone e famiglie ma anche luoghi di Biella e del Biellese.

In questa immagine del 1918 si vedono le ramme del Lanificio Cerruti di Biella.

Le ramme erano dei sostegni utilizzati nei lanifici per asciugare le pezze di tessuto dopo il lavaggio. Venivano posizionate in prati o colline esposti al sole e all’aria per favorire l’asciugatura.