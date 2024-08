Lavoro, a Zumaglia un nuovo lavoratore over 58 per il Comune. Sindaco: “Grazie al bando della Regione”

Con grande soddisfazione, il comune di Zumaglia annuncia che, grazie al Decreto Dirigenziale n. 426 del 29 luglio 2024 della Regione Piemonte, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del Bando "Cantieri di lavoro Over58 - Anno 2023/2024". Questo importante riconoscimento consente al Comune di accedere a un finanziamento progettuale di 6.100,62 euro, destinato a finanziare l'inserimento di una persona disoccupata over 58 in un cantiere di lavoro temporaneo e straordinario.

Il progetto rientra nella misura di politica attiva promossa dalla Regione Piemonte, che ha l’obiettivo di favorire l'invecchiamento attivo e contribuire al raggiungimento dei requisiti previdenziali per la pensione. L’inserimento previsto è di un anno, con un impegno part-time di 20 ore settimanali.Il sindaco ha espresso la sua gioia e soddisfazione per il riconoscimento ottenuto, sottolineando come questo rappresenti un'importante opportunità per la comunità. “Siamo molto felici di vedere che la nostra iniziativa è stata premiata dalla Regione Piemonte. Questo finanziamento non solo permetterà di inserire un over 58 nel nostro comune, ma rappresenta anche una risorsa fondamentale per il miglioramento del nostro territorio,” ha dichiarato.

Il finanziamento arriva in un momento cruciale per Zumaglia, dove, fino a pochi anni fa, il Comune poteva contare su tre cantonieri. Attualmente, solo uno è in servizio, e l’assunzione di un nuovo lavoratore over 58 contribuirà a rinvigorire il personale e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.Presto sarà pubblicato il bando attraverso il quale i cittadini interessati potranno presentare la propria candidatura per il nuovo posto di lavoro.

Questo rappresenta una possibilità concreta per i disoccupati over 58 di partecipare attivamente alla vita del comune, apportando il loro valore e esperienza a beneficio della comunità di Zumaglia.In sintesi, questo progetto non solo offre una risposta alle sfide dell’invecchiamento della popolazione lavorativa, ma rinforza anche il legame tra le istituzioni regionali e locali, dimostrando come la collaborazione possa portare a risultati positivi per tutti.