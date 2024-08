Benna: Invasione di larve della Eilema Caniola sui muri e nelle case

Sono stati già segnalati sui social anche in città lombarde ed ora a Benna qualche residente sta affrontando lo stesso problema. Bruchi neri infestano le case arrampicandosi sui muri. Pare si tratti delle larve della Eilema Caniola, conosciute come i bruchi dei tetti, appartenenti ai lepidotteri e diffusi in tutta Europa. Il contatto con la loro peluria provoca in soggetti particolarmente sensibili irritazioni cutanee molto simili a quelle della processionaria.

Si riconoscono dalla dimensione piuttosto tozza rispetto alla processionaria, che è leggermente più grande, sono ricoperti da peluria scura e sono larve di una farfalla di colore chiaro. Per arginare il problema si devono arginare i punti di ingresso e trattare la soglia di casa con un insetticida generico.

Non è consigliato agire con una disinfestazione che potrebbe nuocere a una specie innocua per l'uomo.