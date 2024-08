Sicurezza, Molinari (Lega): “In arrivo per il Piemonte fondi per videosorveglianza”

“Positivo l’arrivo di quasi due milioni di euro in Piemonte per realizzare impianti di videosorveglianza nella nostra regione. Tutelare la sicurezza dei cittadini e rispondere in modo incisivo alla domanda di legalità che arriva dalle nostre città è da sempre una priorità della Lega. Questi fondi rappresentano uno strumento concreto con cui incrementare la sicurezza di tutti i residenti e il contrasto ad ogni forma di criminalità diffusa nei diversi territori. Per questo rivolgiamo un ringraziamento al ministro Matteo Piantedosi e al sottosegretario Nicola Molteni per l’attento lavoro e la capacità di farsi interpreti delle reali esigenze della comunità cittadina”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera e segretario del Partito in Piemonte, Riccardo Molinari.