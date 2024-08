Biella, conclusi i lavori al parcheggio del Bellone: ecco la nuova area

I lavori al parcheggio del Bellone sono terminati. A darne l'annuncio l'assessore del comune di Biella Cristiano Franceschini: “Una nuova area riqualificata viene ora restituita alla cittadinanza. Sicuramente una bella notizia per residenti e visitatori del Piazzo”. Il cantiere era stato aperto il febbraio scorso.

Il costo totale del progetto, volto a dare impulso e una rinnovata identità al borgo storico (come dichiarato in passato dall'amministrazione), è di circa 435 mila euro e prevede la riqualificazione del parcheggio esterno, con un nuovo sistema a gradoni in terra armata, il rifacimento della pavimentazione con sistema drenante, l’introduzione di nuove barriere stradali, la regimazione con lo smaltimento delle acque e la tracciatura della segnaletica che delimiterà i posti auto.

“A breve, comincerà la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica esterna” ha dichiarato, infine, l'assessore ai Lavori Pubblici.