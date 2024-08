Festa Internazionale del gatto, storia e origini: come fare la differenza?

Animale maestoso ed elegante, il gatto è tra gli animali più amati e diffusi sul nostro pianeta, se ne contano all’incirca 650 milioni tra domestici e randagi. Sin dai tempi degli antichi egizi, infatti, i gatti venivano considerati animali sacri, non stupisce quindi che siano state istituite diverse festività in loro onore.

La giornata nazionale del gatto si tiene il 17 febbraio ma quella internazionale, che viene osservata da tutti i paesi, si festeggia in data 8 agosto. La giornata è stata istituita dall’International Found for Animal Welfare (IFAW,) fondata in Canada nel 1969, per proteggere e difendere i diritti degli animali. Il mese di agosto non è stato scelto a caso, in estate, in concomitanza delle vacanze, gli abbandoni raddoppiano.

La ricorrenza non rappresenta solo una festa per celebrare i nostri amici pelosi, ma una vera e propria campagna di sensibilizzazione per diffondere consapevolezza nei confronti dell’adozione. Oggi si incentivano le associazioni animaliste a favore della difesa dei gatti e l’adozione, per evitare che vengano abbandonati e poi lasciati a loro stessi.

Forse non tutti lo sanno ma alcune razze stono in via d’estinzione, come ad esempio i gatti bianchi e alcune razze endemiche. Ci sono inoltre diverse superstizioni che vogliono che i gatti neri portino sfortuna o siano legati alle streghe ed altri spiriti maligni e questo, stupidamente, ne incentiva i maltrattamenti.

Questa ricorrenza è il momento giusto per adottare un micio dandogli una casa e l’affetto che si merita. Un'altra alternativa per fare la differenza è quella di offrirsi come volontari nei rifugi per animali, che ne hanno spesso bisogno. Se non si vogliono fare direttamente opere di volontariato è possibile effettuare delle donazioni a rifugi per animali e a veterinari che si prendono cura gratuitamente degli animali in difficoltà. Un vostro gesto può salvare molte vite.