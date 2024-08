Idee per Ferragosto? Al Rifugio “Nel Bosco di Alice” canyoning e ricco menù nel cuore della Valle Elvo

Qualche idea per Ferragosto? Che programmi avete? Sono le tipiche domande che, in questo periodo, molti si fanno per trascorrere in compagnia una delle giornate più calde dell'anno. Se cercate la tranquillità dei boschi, o un'esperienza fuori dal comune, il programma realizzato dal Rifugio “Nel Bosco di Alice” potrebbe benissimo far al caso vostro.

Per l'occasione, si può praticare a gruppi l'attività di canyoning nelle gole dell'Infernone, lungo il torrente Elvo, assieme alla guida alpina Stefano Perrone. In pratica, la comitiva avrà la possibilità di percorrere, in discesa, un corso d'acqua attraverso un preciso tratto scelto, formato da toboga naturali, opportunamente attrezzati. La durata del percorso è di circa 3 ore con tuffi dai 2 ai 5 metri. Verrà fornito anche tutto il materiale necessario (muta, imbrago, caschetto, ecc.). Sicuramente è un'occasione unica per riscoprire le bellezze che il nostro territorio ha da offrire.

Per chi vuole pregustare i piatti della tradizione locale in un ambiente confortevole e immerso nelle verdi vallate dell'Elvo è a disposizione, a partire dalle 12, il servizio ristorazione, con un ricco e variegato menù da 38 euro (bevande escluse); per i bambini fino a 3 anni gratis, dai 4 ai 10 anni 15 euro. Il Rifugio nel Bosco di Alice si trova nel comune di Sordevolo, a circa 15 minuti dal centro di Biella.

La strada ottimale è passando da Pollone, proseguendo successivamente per frazione Verdobbio e, una volta giunti in paese, seguire le indicazioni per frazione Prera. L'ultimo pezzo è da raggiungere a piedi lungo un percorso in discesa di 250 metri.

Per info: 375 547 7184 o info@rifugionelboscodialice.it

Pagina Facebook: Rifugio Nel Bosco DiAlice

Sito web: Rifugio nel Bosco di Alice