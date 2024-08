Precipita per 200 metri, tragedia sulle Pyramides Calcaires: morto biellese di 41 anni

Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino Valdostano è stato chiamato a intervenire sulle Pyramides Calcaires, a circa 2600 metri di altitudine, per recuperare il corpo senza vita di un alpinista precipitato durante la fase di discesa. La vittima, 41 anni, come riportato da molte testate locali e nazionali, è un biellese di Tollegno, Marco Peraldo Dan.

L’incidente è avvenuto mentre la cordata, composta da due uomini, stava affrontando una via di discesa non idonea e sotto le avverse condizioni di un temporale. Secondo le prime ricostruzioni, l’alpinista, il cui corpo è stato successivamente recuperato, è caduto per circa duecento metri. L'altro membro della cordata, che è rimasto illeso, è riuscito a dare l'allerta ai soccorsi. Attualmente, si trova a Courmayeur dove è stato accompagnato dai membri del Sagf di Entrèves, che stanno conducendo le operazioni di riconoscimento della vittima e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Le cause esatte della caduta sono ancora in fase di accertamento.

L’operazione di recupero del corpo è stata complessa a causa delle difficili condizioni meteorologiche e del terreno impervio. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.