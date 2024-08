Valle Cervo, era il 1891 quando arrivò il treno a vapore alla Balma: la storia

Sembra incredibile ma c'è stato un tempo in cui i treni giungevano in Valle Cervo. La stazione di arrivo era situata alla Balma, a due passi dalle strade di accesso ai centri di Riabella e Quittengo. Era il 1891.

La linea, in partenza da Biella, era adibita al trasporto di merci e cittadini. Allora, viaggiava su rotaia il treno a vapore. Il momento storico era propizio e il Governo del Regno d'Italia favoriva la realizzazione di tratte e vie di comunicazioni interne sempre più all'avanguardia. Sul solco di questo programma, nel 1923 la linea venne elettrificata dalla neocostituita Società Anonima Ferrovie Elettriche Biellesi. Il percorso fu al centro di alcune schermaglie durante il secondo conflitto mondiale ma i treni continuarono a raggiungere la frazione di Campiglia Cervo. Nel dopoguerra, intorno al 1951, venne ripristinato il collegamento, in seguito ad uno smottamento, tra le stazioni di Tollegno e Miagliano ma di lì a qualche anno si arrivò alla chiusura della tratta: si trattava del canto del cigno, avvenuto definitivamente nel 1958.

Ad assistere all'ultimo passaggio Giuseppe Vella, classe '46, abitante della Valle Cervo: “Fu un momento triste per tutta la comunità – confida ai nostri taccuini – Tanti valligiani utilizzarono il treno per andare a lavorare a Biella. Con mio padre, andavo spesso a vederlo, in cava alla Balma: era un trenino verde, luccicante, molto elegante. Un vero spettacolo, mi conquistò alla prima occhiata”. Anche il vicesindaco di Campiglia Cervo Daniela Casale conserva ricordi indelebili: “Ricordo i racconti dei miei familiari, è stato un servizio fondamentale per gli abitanti della Valle Cervo. Anche se sono trascorsi molti anni, resta nella memoria collettiva di tutti”.

Le foto sono state gentilmente concesse dall'Associazione Ferrovia Biella-Oropa, guidata da Davide Varesano: “Oggi, il tragitto è andato completamente distrutto ma restano alcune tracce di quell'antico percorso. Come il trenino di Oropa, sarebbe un sogno rivederlo rientrare alla stazione di Balma. Fortunatamente le foto di allora mantengono vivo il ricordo di un'epoca non più replicabile”. Non possiamo che concordare: un trenino come quello, inserito nell'attuale contesto, sarebbe un ottimo volano per il turismo locale.