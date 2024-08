Cambia la viabilità a Candelo per un paio di giorni. Come riportato dal sindaco Paolo Gelone, sono iniziati “lavori urgenti di riparazione da parte di Cordar in via San Sebastiano, più precisamente nel tratto compreso tra le intersezioni della stessa con le vie F. Bianco e Debais (antistante civico 10)”.

Per questo è stato istituito il divieto di transito dalle 8 alle 18 dei giorni 7 e 8 agosto, fino al termine dell'intervento.