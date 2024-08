Chiusura di via Milano, lo sfogo dei commercianti: "Perchè ieri non è stato messo nessun cartello?" FOTO

Lunghe code, traffico il tilt e rabbia da parte dei commercianti di via Milano questa mattina mercoledì 7 agosto per la chiusura della strada. Da oggi è istituito il divieto di transito e sosta in via Milano tra la rotatoria con le vie Cairoli e Maglioleo e l’incrocio con via Gamba e viale Venezia fino alle ore 24:00 del 09.08.2024 per lavori urgenti di manutenzione alla rete fognaria. Fino a questa mattina alle 9 non è però stata data alcuna comunicazione attraverso i canali ufficiali.

"Perchè non hanno messo un cartello ieri per avvisarci?" si sfoga Ivana Mazzon di Euroflora Biella. "Questa mattina quando sono arrivata in negozio ho visto che non passava nessuno per via Milano - continua la commerciante -. Ieri avevo letto sul vostro giornale che avrebbe chiuso la strada, ma non c'erano cartelli. Questa mattina alle 8 ho telefonato in Comune e ho detto che almeno un cartello avrebbero potuto metterlo. Mi è stato detto che ieri alle 14 hanno chiuso gli uffici e hanno provveduto questa mattina e io gli ho riposto che esistono gli straordinari. Non è la prima volta che capita. Una volta fanno il buco sotto il semaforo e chiudono tutto, poi il ponte, ma a noi chi ci pensa? Io non ho messo le vetrine in via Milano a caso, ma perchè chi passa magari si ferma e compra. Senza contare che questa mattina doveva arrivare da me un tir dall'Olanda che non sapeva che strada fare visto che via Milano era chiusa, se avessi saputo mi sarei organizzata diversamente"