Carceri, Pentenero e Verzella (PD): "Ancora un suicidio, stavolta a Biella. Fermiamo la strage"

"La strage dev'essere fermata. Ieri sera nella casa circondariale di Biella si è registrato il suicidio numero 64 a livello nazionale tra i reclusi. Un conteggio, quello dei suicidi in carcere, al quale bisogna aggiungere i 7 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita", affermano la capogruppo regionale del PD Gianna Pentenero e la consigliera regionale dem biellese Emanuela Verzella.

"Alla Camera si sta cercando di far passare un Decreto Carceri che sappiamo sarà sostanzialmente inutile per interrompere una serie tragica di morti che sono la conseguenza delle condizioni nelle quali versano i nostri istituti di pena. Una piaga che si estende a tutto il sistema carcere e che coinvolge i detenuti, gli operatori sanitari, gli educatori e le educatrici, la polizia penitenziaria", hanno continuato Pentenero e Verzella.

"Nella sostanziale indifferenza del Governo, non si ferma la carneficina nelle carceri del Paese e siamo a un numero di morti assurdo, mai visto in precedenza," ha dichiarato oggi Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. "Non si può che concordare con il dirigente sindacale. Perché il provvedimento del Guardasigilli Nordio non è adeguato. Noi l'abbiamo denunciato fin dall'inizio, insieme ai Garanti territoriali dei Detenuti, ma la maggioranza ha bocciato ogni tipo di proposta migliorativa, e continuiamo a contare i morti", hanno concluso Pentenero e Verzella.