Rally & Co in grande evidenza, prestazione strepitosa per Ardizzone-Anziliero

Prestazione strepitosa sulla Renault clio rally 5 al 59° rally coppa città di Lucca per la giovanissima coppia valsesiana/biellese composta da Nicolo’ Ardizzone ed Alyssa Anziliero portacolori della Rally & co. Sulle strade di casa dei propri avversari ma per loro totalmente inedite Nicolò ed Alyssa hanno subito fatto intravedere il loro potenziale siglando il 9° tempo assoluto primi di classe nella prima prova speciale per poi amministrare la gara con molta saggezza fino alla penultima prova speciale quando erano 2° a soli 1,5 secondi di svantaggio. Ciò che è avvenuto nell’ultimo tratto cronometrato ha lasciato tutti sbigottiti quando ,siglando il 7° tempo assoluto, Ardizzone scavalca Leonardo Della Nina di ben 6 secondi sufficienti per vincere la classe rally 5 e posizionarsi nella classifica finale 13° davanti a vetture ben più potenti. “Una soddisfazione incredibile – dicono Nicolò ed Alyssa – abbiamo fatto una gara perfetta tranne un piccolo bacio ad un guard rail , ma il tempo siglato sull’ultima prova rimarrà una prestazione che ricorderemo a lungo…sull’ultimo trasferimento sono scese anche le lacrime per la gioia”. Ora in testa alla coppa di zona Toscana classe rally 5 e con 2 gare ancora da disputare preparano il prossimo appuntamento programmato l’ 8 settembre in occasione del rally di Casciana Terme nel quale potranno anche pensare di amministrare il vantaggio accumulato.

c. s. Rally & Co g. c.