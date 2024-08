"Arte nell'orto" per immergersi nella natura: a Zubiena l'evento per bambini.

Il 10 agosto, alle 9.30 si svolgerà nell’Orto dei bambini, nella frazione Belvedere di Zubiena, “Arte nell’orto”, attività rivolta soprattutto ai bambini, che si prenderanno cura dell’orto: dalla messa a dimora delle piantine per l’autunno e la raccolta dei primi semi, tra piccole nozioni e cenni sulla biodiversità. Inoltre, impareranno a conoscere l’aromaterapia, i rimedi naturali a base di oli essenziali adatti a loro e come prepararli, anche in autonomia.