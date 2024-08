Tagli e bilancio fiscale negativo per le imprese.

Il Paese naviga col vento in poppa… verso l' ignoto. Quale che sia la meta, la visione di questa sconclusionata destra di governo non ci é dato comprenderlo.

La politica industriale per i prossimi anni si basa sostanzialmente sulla fantomatica “Industria 5.0”, che partirà, salvo imprevisti, il prossimo anno, ma non è dato sapere per quanti anni verrà finanziata in futuro.