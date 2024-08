Biella, anziano in difficoltà chiede aiuto: il vicino lo sente e chiama il 112 (foto di repertorio)

Anziano cade sul pavimento di casa, un vicino sente le sue richieste di aiuto e lancia subito l'allarme. È quanto sarebbe accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 6 agosto, a Biella.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per la prima assistenza al pensionato, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.