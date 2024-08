Gruppo di preghiera a Roppolo, Santa Messa per la pace e i sofferenti

Per le comunità di Roppolo, Viverone e Cavaglià è a disposizione un gruppo di preghiera. L'appuntamento è per domani, 7 agosto, presso la chiesa parrocchiale di Roppolo Piano. Al Santo Rosario delle 20.30 seguirà la Santa Messa per la pace e tutti i sofferenti.