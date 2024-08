A Sandigliano si cercano volontari per organizzare il pre scuola

Ci stiamo avvicinando all'inizio dell'anno scolastico e i Comuni si mettono a testa a bassa a lavorane all'organizzazione.

A questo proposito il Comune di Sandigliano è alla ricerca di volontari per organizzare il servizio pre scuola 2024 - 2025, per far sì che i bambini possano usufruire gratuitamente, come è avvenuto negli ultimi anni.