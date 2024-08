Chiavazza: via Milano chiude per manutenzione stradale

Attenzione alla viabilità a Biella Chiavazza: da domani mercoledì 7 agosto fino a sabato 10 via Milano chiuderà per manutenzione stradale.

In particolare sarà chiuso al traffico il tratto fra la rotonda di Via Cairoli/Strada al Maglioleo (Decathlon) e via Gamba dalle 8 di domani alle 18 di sabato.

Pertanto, le linee ATAP 300 — Biella – Chiavazza – Cossato – Valle Mosso – Trivero e 310 — Borriana – Ponderano – Biella – Chiavazza – Bioglio – Valle S.Nicolao provenendo da Biella Centro, devieranno lungo via Gamba, Piazza XXV Aprile, via della Vittoria, Via Poma, via Coda, via Milano, percorsi normali e viceversa.

Nei due sensi, saranno invece soppresse le fermate di: via Milano/Gamba – Via Milano 34; via Milano/Maglioleo – Via Milano 61; Via Milano Cimitero (esterno)