Il Biellese spunta sulla pagina Instagram nazionale dei Carabinieri. Il post, che ritrae il Ricetto di Candelo, recita in questo modo: “Presidio di sicurezza e vicinanza ai cittadini, nei popolosi quartieri urbani come nei più piccoli e incantevoli borghi del nostro Paese”. In appena due giorni, sono stati raggiunti gli oltre 6mila likes.