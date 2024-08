A Torrazzo installata la Bibliocabina: sarà un punto per lo scambio libri - FOTO

Nella mattina di sabato 3 agosto a Torrazzo è stata installata la Bibliocabina BookCrossing ed Infopoint, una vecchia cabina telefonica che funzionerà come punto scambio libri, collocata nello stesso punto dove, molti anni fa, c’era una vera cabina telefonica.

“Questa cabina – dice il sindaco Luigi Graziano - ci è stata donata da Florence e Franco. Sui vetri esterni ed interni sono collocate opere dipinte su pannelli in legno, donate dall’artista Daniela Borla, in arte Dabò. Ben vengano queste donazioni. Chiunque abbia piacere di contribuire al paese anche con piccole donazioni può venire in comune. Saremo ben contenti di realizzare insieme qualcosa a beneficio di tutto il paese”.

Intanto il paese si prepara alla Festa della Madonna Assunta di Ferragosto.

“La Festa dell’Assunta è molto sentita a Torrazzo - afferma Graziano - con tutti gli emigranti che tornano in paese. Sabato scorso sembrava già festa con un gran via vai di persone. Oltre ai ragazzi che installavano la Bibliocabina, cittadini e campeggiatori andavano a fare le spesa nel negozio di alimentari inaugurato recentemente, di cui tutta la popolazione va fiera. I pellegrini di passaggio sul cammino di Oropa si sono fermati a chiacchierare. E poi le donne che, come ogni anno in vista della festa, fanno le pulizie in chiesa e sul piazzale della stessa. Queste persone mi hanno fatto pensare quando ero bambino, e in paese c’era sempre questo affiatamento. Penso che questo semplice atteggiamento alla portata di tutti procuri felicità per se e per gli altri".