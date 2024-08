A Borriana piccoli cercatori d’oro crescono.

Il paese infatti vanta un' importante tradizione di cercatori d’oro, e, nei giorni scorsi, il Comune e l’Associazione Sportyvita, con il contributo di Massimo Polidori (campione del mondo juniores nel 2018), hanno portato in bambini in acqua per fargli conoscere questa particolare specialità.