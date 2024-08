Riceviamo e pubblichiamo:

“Segnalo all'attenzione del comune di Biella la presenza di diverse buche sulle strada e nei tratti di ingresso al parcheggio del Piazzo, situato in via Alberto De Agostini. Una in particolare (come si vede nella prima foto) è particolarmente profonda e ho rischiato di bucare la ruota della mia macchina. Forse sarebbe il caso di intervenire al più presto”.