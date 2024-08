Giornata nera sulle montagne del Piemonte, ben 17 interventi del Soccorso Alpino

Nella giornata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha gestito complessivamente 17 interventi. Alcuni con il supporto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e alcuni esclusivamente dalle squadre a terra.

Tre sono stati i più significativi. Intorno alle 10, è giunta in centrale operativa una chiamata di soccorso da una cordata in discesa dalla Punta Nordend sul Monte Rosa. Un alpinista del gruppo si è procurato un trauma a un arto inferiore durante una calata in corda doppia che gli impediva di procedere verso valle. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza del 118 la cui equipe è stata sbarcata con il verricello, ha stabilizzato il paziente e lo ha trasferito in ospedale per il ricovero. Si è trattato di un intervento complesso in virtù della quota elevata dove si è operato, a oltre 4500 metri di quota.

Nel pomeriggio, a breve distanza uno dall'altro, sono stati effettuati due interventi a causa di incidenti a persone che praticavano canyoning. Il primo intorno alle 14 per una donna di nazionalità francese con una sospetta lussazione a una spalla procurata durante la discesa della Forra di Caprie (TO). Sul posto è stata inviata una squadra a terra che ha raggiunto il luogo dell'incidente e ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso a causa dell'entità del trauma subito dalla donna. È quindi sopraggiunta l'eliambulanza che ha sbarcato l'equipe con il verricello in una zona complessa e ha proceduto con una complessa stabilizzazione della paziente che provava forte dolore. In seguito la donna è stata imbarcata sempre con il verricello e ospedalizzata con il supporto della squadra a terra.

L'ultima operazione nel Canyon delle Fuse, comune di Ormea (CN) sempre per un incidente in forra. Nuovamente una donna con un trauma alla caviglia ma in posizione più facilmente raggiungibile. Intervento risolto dall'elisoccorso.